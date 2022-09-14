Окупанти здійснили спробу затопити Кривий Ріг - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував атаку росіян по гідротехнічних спорудах у Кримому Розі, за якою стояли наміри ворога затопити місто.

Про це глава держави написав у Facebook.

Він наголосив, що країна-терорист і далі воює проти мирного населення: "Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг".

За словами Зеленського, окупанти тільки й можуть, що посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі.

Глава держави запевнив, що такі злочинні дії ворога не зламають українців.

"Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так", – підсумував він.

Нагадаємо, що у Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет.

Внаслідок атаки без води декілька районів міста. Росіяни завдали удару по гідротехнічним спорудам.

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