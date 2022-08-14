Окупанти здійснюють ротацію: у Генштабі розповіли про ситуацію на Сіверському та Волинському напрямках

Ворог продовжує обстрілювати із ствольної артилерії райони у Чернігівській та Сумській областях.

Станом на 18.00 14 серпня на Волинському та Поліському напрямках воєнна обстановка суттєвих змін не зазнала.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку перебуває до чотирьох батальйонних тактичних груп противника. Триває ротація зазначених підрозділів", - розповіли у Генштабі.

Водночас, йдеться у повідомленні, ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Сеньківки Чернігівської області та Старикового, Атинського і Журавки Сумської області.

Нагадаємо, раніше українська розвідка оприлюднила імена командирів російських льотчиків, які атакують ракетами Україну.

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