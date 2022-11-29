"Окупанти здійснюють там перегрупування": у ЗСУ розповіли про ситуацію на Кінбурнській косі

Про контроль над Кінбурнською косою з боку українських військових наразі не йдеться.

Збройні сили України поки не встановили контроль над Кінбурнською косою у Миколаївській області. Російські окупанти здійснюють там перегрупування.

Про це повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі єдиного телемарафону. Водночас він зазначив, що ситуація на Кінбурнській косі є контрольованою.

"Нині ворог там здійснює перегрупування. Ситуація, яка відбувається на Кінбурнській косі, – контрольована. Поки що, на даний момент, про контроль над Кінбурнською косою з боку Збройних сил України не йдеться", – наголосив Єрін.

Речник також повідомив про ситуацію на південному напрямку. За його словами, російські окупанти продовжують постійні обстріли Херсона, оскільки намагаються "посіяти страх і паніку серед мирного населення" та "тримати в тонусі" українські сили.

Водночас Єрін зауважив, що ЗСУ теж намагаються "тримати ворога в тонусі", а режиму тиші на півдні немає.

Речник зазначив, що росіяни продовжують обладнання своїх позицій в інженерному плані та готуються до оборони.

Крім того, Євген Єрін повідомив, що загарбники вивозять місцевих мешканців із їхніх будинків і вилучають зброю.

Нагадаємо, морпіхи знищили ворожий безпілотник та два сховища з боєприпасами.

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