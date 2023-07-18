Окупанти зганяють студентів фейкових вузів на допомогу автомобілістам на трасі до Криму

Це є типовим сценарієм російської влади – імітувати волонтерські рухи, вибори та інші процеси, притаманні розвинутим громадянським суспільствам.

Окупанти почали зганяти молодь Запорізької області, яка навчається у фейкових місцевих вишах, аби та “допомогла” автомобілістам у заторі на трасі до Криму.

Про це пише Центр національного спротиву.

Все це подається як ініціатива молоді, але насправді всі псевдогромадські рухи по типу “молодая гвардия” й інші окупаційні утворення, до яких окупанти записують молодь під різними приводами, отримали вказівку забезпечити масовку вздовж автошляху.

Також читайте Чому російські еліти радітимуть підриву Кримського мосту: аналітикиня пояснила причину

Це є типовим сценарієм російської влади – імітувати волонтерські рухи, вибори та інші процеси притаманні розвинутим громадянським суспільством. В самої ж рф ніякого громадянського суспільства не існує, а всі “волонтери” фінансуються кремлем й відповідають за масовку.

Центр національного спротиву закликає місцеву молодь ігнорувати такі процеси й не руйнувати своє життя службою на окупантів.

Нагадаємо, після вибухів на Кримському мосту з тимчасово окупованого півострова почали масово тікати росіяни. Затори з машин із російськими номерами подекуди сягають десятків кілометрів.

Читайте також: