"Окупанти згинуть, як роса на сонці": Зеленський повідомив, де зараз тривають найважчі бої

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найважчі бойові дії наразі тривають на Авдіївському, Бахмутському напрямках та в Харківській області.

У Запорізькій області та на півдні окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них.

Про це глава держави заявив у відеозверненні 17 серпня.

"Авдіївський напрямок, Бахмутський, Харківщина, деякі інші напрямки – там зараз найважчі бойові дії. Я вдячний кожному й кожній, хто витримує цей тиск, хто боронить позиції та допомагає нашим воїнам", – сказав президент.

Також читайте До сакральної дати Кремля Путін планує повторити сценарій Оленівки: військовий експерт розповів про криваві плани диктатора

"У Запорізькій області, у деяких районах півдня країни окупанти намагаються покращити своє становище, але стратегічно це безнадійно для них. Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, днем раніше президент закликав жителів тимчасово окупованих територій не наближатися до будь-яких військових об'єктів окупантів, щоб не наражати себе на небезпеку. Адже можлива "бавовна".

Українські військові гатять по ворогу із трофейної техніки

Читайте також: