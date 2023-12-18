Окупанти зі "Шторм-Z" повертаються на передову із незагоєними та навіть ампутованими кінцівками – британська розвідка

Ув'язнені найманці "Шторм-Z" часто не мають документів, необхідних для доступу до військових шпиталів.

Штрафні підрозділи російських загарбників зі "Шторм-Z" повертаються до виконання бойових завдань з незагоєними ранами, а то й після ампутацій кінцівок.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 18 грудня.

"Це випливає з перевірених повідомлень про те, що члени "Шторм-Z", донецьких бойовиків та групи "Вагнера" часто отримували мінімальне лікування або взагалі не отримували його", – зазначають аналітики.

Розвідувальна спільнота Міноборони Британії зазначає, що найманці з-поміж засуджених, які складають значну частину підрозділів "Шторм-Z", зазнають поганого ставлення, а однією з причин цього є те, що ув'язнені часто не мають документів, необхідних для доступу до військових шпиталів.

"Відсутність належної медичної допомоги на театрі бойових дій призведе до того, що адміністративний та медичний тягар знову ляже на плечі безпосередньо підрозділів військ", - резюмують у розвідці.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, ЗСУ сформували батальйон із росіян, які воюватимуть проти окупантів.

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