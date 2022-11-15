Окупанти зі Скадовського та Генічеського районів тікають до Криму: зведення Генштабу ЗСУ

Росіяни продовжують тероризувати українців на захоплених територіях. Тим часом ЗСУ дають загарбникам потужну відсіч і змушують їх тікати із зайнятих позицій.

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас росіяни й далі намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за добу 15 листопада.

Протягом цієї доби росіяни завдали масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі України. Результати роботи засобів ППО та наслідки ворожих ударів по обʼєктах критичної інфраструктури наразі уточнюються. Тим часом, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти поблизу лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати Росію в її збройній агресії проти України, надаючи окупантам інфраструктуру, територію та повітряний простір. Є загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області;

– зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне;

– з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське;

– з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки; на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районі населеного пункту Добра Надія.

Своєю чергою, ЗСУ вдарили по окупантах поблизу населеного пункту Кремінна Луганської області. Внаслідок цього загарбники втратили управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів збирається втекти зі своїх рубежів та відійти в місто.

Поцілили ЗСУ по окупантах і в Запорізькій області. Так, в районі населеного пункту Благовіщенка втрати окупантів склали до 10 осіб загиблими. Також знищено 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників — поранено. У Мелітополі ворог втратив понад 50 осіб пораненими.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, 2 склади боєприпасів та один важливий військовий обʼєкт російських окупантів.

У місті Кадіївка на Луганщині, окупанти ходять по будинках і проводять примусову мобілізацію місцевого населення. В окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області є випадки, коли росіяни вимагають кошти за відкуп від "мобілізації". Зокрема, у Старобільському районі представники місцевих так званих "силових структур" хочуть за це аж 15 тисяч доларів.

Водночас у Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти і тікають у напрямку тимчасово захопленого Криму.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони збили 70 із 90 російських ракет, випущених по Україні 15 листопада.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що це був наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Наслідки можуть бути навіть для сусідніх держав.

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