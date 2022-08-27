Окупанти зі "Смерчів" обстріляли Миколаїв: в ОВА розповіли про ворожі атаки на регіон

Окупанти агресорки Росії продовжують завдавати ударів по Миколаївській області.
Напередодні, 26 серпня, росіяни випустили по Миколаєву два реактивних снаряди з системи залпового вогню "Смерч". Вони влучили на відкрит території за містом. Внаслдіок атаки немає ні постраждалих, ні руйнувань.
Про це повідмили в Миколаївській ОВА.
На світанку 27 серпня близько 04:30 російська армія завдала удару по околицях міста. За попередньою інформацією, минулося без жертв та постраждалих.
У Миколаївському районі загарбники двічі обстряляли селище Первомайське. Одна людина загинула. Пошкоджено господарські споруди приватного підприємства та гаражі, а також внаслідок обстрілу виникла пожежа у квартирі.
У Баштанському районі тривають обстріли Широківської громади. Протягом вчорашнього дня і нинішньої ночі ворог завдав ударів по селах Червона Долина, Широке і Поляна.
Під постійним вогнем також залишається Березнегуватська громада. Під час атаки на селище Березнегувате один із боєприпасів влучив у двір приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею знищено житловий будинок. Поранення отримала жінка, яка перебувал в будівлі. Також пошкоджень та руйнувань зазнали інші будинки.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно, наголосили в ОВА.
Як повідомлялося, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім не бачить можливостей у російських окупантів наступати на Миколаїв. За словами Кіма, "міфи" про наступ на обласний центр "роздмухуються", як на початку війни, "щоб усі боялися".
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