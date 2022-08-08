Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти зі ствольної артилерії завдали удару по Дніпропетровщині: росіяни повністю зруйнували ліцей

Дата публікації
Перегляди
851
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти зі ствольної артилерії завдали удару по Дніпропетровщині: росіяни повністю зруйнували ліцей

Фото: соцмережі

Російські окупанти вдень 8 серпня обстріляли зі ствольної артилерії Криворізький район.

Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Велику Костромку у Криворізькому районі. Окупанти повністю зруйнували будівлю місцевого ліцею.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Окупаційні війська російської федерації зі ствольної артилерії обстріляли Велику Костромку у Криворізькому районі. На щастя, ніхто не постраждав. Так тепер виглядає будівля тамтешнього ліцею. Окупанти навмисно знищують цивільну інфраструктуру. Нелюди”, - розповів Микола Лукашук.

Нагадаємо, що росіяни з РСЗО потужно обстрілювали Дніпропетровщину і ракетами бомбили Харківщину.

Читайте також:

У Харкові "прильоти": як місто живе під постійними обстрілами - Ігор Терехов у ТСН

У Харкові "прильоти": як місто живе під постійними обстрілами - Ігор Терехов у ТСН

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
851
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація