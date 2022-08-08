Окупанти зі ствольної артилерії завдали удару по Дніпропетровщині: росіяни повністю зруйнували ліцей

Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Велику Костромку у Криворізькому районі. Окупанти повністю зруйнували будівлю місцевого ліцею.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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“Окупаційні війська російської федерації зі ствольної артилерії обстріляли Велику Костромку у Криворізькому районі. На щастя, ніхто не постраждав. Так тепер виглядає будівля тамтешнього ліцею. Окупанти навмисно знищують цивільну інфраструктуру. Нелюди”, - розповів Микола Лукашук.

Нагадаємо, що росіяни з РСЗО потужно обстрілювали Дніпропетровщину і ракетами бомбили Харківщину.

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