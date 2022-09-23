Окупанти зброєю примушують людей брати участь у так званих "референдумах": у Генштабі розповіли деталі

Росіяни намагаються втримати ситуацію на тимчасово захоплених територіях під своїм контролем. У Херсоні посилюється адміністративно-поліцейський режим, здійснюється перевірка осель та психологічний тиск на місцевих жителів.

Крім того, активізувалася робота щодо підготовки та проведення так званого "референдуму" на тимчасово захоплених територіях України. Триває формування так званих "виборчих комісій".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"У населених пунктах Херсонської області представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їхні особисті дані", - йдеться в повідомленні.

У місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто в період від 23 до 27 вересня. Окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводиться підготовка до знімань пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні".

На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства Російської Федерації обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

Нагадаємо, росіяни сконцентрували зусилля на спробах повністю окупувати Донеччину. Вони також намагаються зірвати активні дії українських військових.

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