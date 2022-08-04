Окупанти зі значними втратами відступили на 14 ділянках: яка ситуація у Луганській області

Окупанти щодня намагаються покращити тактичне положення за рахунок потужної роботи артилерії та чисельних штурмових дій.

Про це 4 серпня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, протягом минулої доби ворогом випущені три ракети, п'ять разів застосована ствольна артилерія, ще п'ять – реактивна. Атаки ворога підтримувалися мінометними та танковими обстрілами. В районах вісьмох населених пунктів росіяни бомбардували з повітря.

"Вони не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі окупованих територій. Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення "ЛНР" є тягарем для бюджету РФ. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують. На окупованих 2014 року територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів. Ейфорія "асвабажденія" швидко минула і у нещодавно захоплених містах та селах. Бо потрібно виправдовуватися на фронті. Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі", - зазначає Гайдай.

Він додає, що за наявною інформацією, лише у Старобільську цього тижня вже відправили на фронт близько 80 чоловіків. Ними і поповнюється склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують. Так, 3 серпня окупанти вимушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках, де вони намагалися покращити тактичне положення.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 162-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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