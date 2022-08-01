Окупанти зібрали на півдні близько 30 БТГ для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв — Арестович

Водночас якість цих військ дуже низька, штати БТГ "дуті", тому жителям цих міст "непритомніти" не варто, зазначив радник голови ОП.

Окупанти зібрали на півдні близько 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на Кривий Ріг та Миколаїв.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"Водночас якість цих військ дуже низька, штати БТГ "дуті", тому жителям цих міст "непритомніти" не варто", - зазначив він.

Також Арестович повідомив, що росіянам на півдні поставлене завдання бути готовими до наступу 6 серпня.

Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, наприкінці липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.

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