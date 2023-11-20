Окупанти зібрали резерви і атакують: що задумала РФ на Бахмутському і Куп'янському напрямках

На Бахмутському напрямку окупанти вже два тижні атакують, а на Куп'янському хочуть вийти на берег річки Оскол.

На Куп'янському напрямку окупанти не відмовляється від спроб атакувати, а на Бахмутському напрямку росіяни зібрали резерви і вже два тижні атакують, щоб повернути втрачені позиції.

Про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафон

Куп'янсько-Лиманський напрямок

За його словами, противник прагне знову захопити Куп'янськ і вийти на берег річки Оскол. Активні бойові дії ведуться в напрямку Синьківки.

"В разі успіху ворога на цьому напрямку, це дасть йому змогу розвинути вже атакувальні дії безпосередньо на сам Куп'янськ та вийти на берег річки Оскіл", – пояснив Фітьо.

На цьому напрямку було відбито шість ворожих атак біля Сеньківки та Петропавлівки.

"Вісім авіаційних ударів ворог завдав загалом на Лимансько-Куп'янському напрямку за допомогою всього арсеналу російської авіації: це бомбардувальна авіація, винищувальна та гелікоптери вогневої підтримки", – каже спікер Сухопутних військ.

Також противник застосовував керовані авіаційні бомби, запустив 11 дронів, здійснив 455 обстрілів.

Фітьо запевнив, що стратегічних успіхів що на Куп'янському, що на Лиманському напрямкаї Росія не має.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються повернути втрачені позиції, ситуація динамічна, але контрольована.

"Ворог вже приблизно два тижні як перейшов від оборонних дій до атакувальних і намагається повернути втрачені попередньо позиції", – сказав Фітьо.

За його словами, окупанти на цьому напрямку зібрали резерви та переходять до атакувальних дій. Зокрема, 11 ворожих атак на даному напрямку було відбито за минулу добу – біля Кліщіївки, Андріївки, Хромового. Ворог намагається витіснити наших оборонців з позицій у районі Кліщіївки.

На Бахмутському напрямку окупанти застосували по українських позиціях 10 дронів та здійснили 336 обстрілів. Водночас втрати РФ за добу тут становили 124 окупанти та 10 одиниць ворожої техніки.

"На даному напрямку ситуація динамічна: ворог атакує, наші захисники обороняються, переходять до контратак. Сказати про певний успіх на даному напрямку зараз важко, але ситуація залишається контрольованою, наші захисники відбивають ворожі атаки", – підсумував Фітьо.

Раніше повідомлялося, як на Авдіївському напрямку аеророзвідка коригує вогонь артилерії по піхоті РФ.

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