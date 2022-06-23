Окупанти зібрали усі резерви, навіть з новоокупованих територій для штурму Сєвєродонецька - Гайдай

Окупанти зібрали усі резерви, навіть з новоокупованих територій для штурму Сєвєродонецька - Гайдай

Російські окупанти зібрали усі резерви у живій силі та техніці для штурму Сєвєродонецька.

Про це в ефірі телемарафону 23 червня заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Усі резерви, які були у росіян, вони позбирали. Навіть з новоокупованих територій позбирали війська, техніку та відправили на штурм Сєвєродонецька і напрямку Золотого-Тошківка", - наголосив він та додав, що росіяни мають, на жаль, успіх з боку Тошківки, вдалося їм просунутись на декілька населених пунктів.

По Сєвєродонецьку обстріли не припиняються і знищують цілодобово позиції, зазначив Гайдай.

"Там вже руйнуються такі потужні залізобетонні укріплення. Лисичанськ повністю обстрілюється важкими калібрами. В місті зараз дуже небезпечно, але все одно продовжується тиха евакуація та ми продовжуємо підвозити кожного дня гуманітарні вантажі", - повідомив очільник області.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 120-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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