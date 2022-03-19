Окупанти зірвали евакуацію людей з Бородянки до Білої Церкви - Верещук

Інформація про роботу гуманітарних коридорів в Київській області 19 березня.

Віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про пророблену роботу щодо гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення в Київській області за суботу, 19 березня.

Всього за день у Київській області було евакуйовано 1820 людей.

"Із села Бервиця до Броварів вивезено 500 людей. Із міста Буча до селища Білогородка евакуювали 320 людей. Із селища Богданівка до Броварів - 1000 людей. Із міста Бородянка до Білої Церкви евакуація не відбулась через обстріли. Автобуси залишаються на маршруті і зможуть почати евакуацію людей з Бородянки завтра від самого ранку", - сказала Верещук у відеозверненні ввечері 19 березня.

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