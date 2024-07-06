Окупанти злякались осіннього прориву ЗСУ і взялись посилювати оборону Криму – фото

Окупанти бояться, що ЗСУ переріжуть сухопутний коридор до Криму.
Партизани руху "АТЕШ" фіксують постійне збільшення кількості оборонних позицій вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Про це рух повідомив у Telegram-каналі і показав фото.
Партизани зауважили, що поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ у Криму немає, кількість оборонних споруджень вздовж берегової лінії зростає щодня.
Так, у Євпаторії та Ялті, рашисти залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих, оборонних позицій.
"Серед військовослужбовців Росії ходять чутки про те, що СОУ формують, так званий "ударний кулак" для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку. Осінь вже зовсім близько! Саме час вступати до наших лав і наближати день вигнання рашистів із Криму", - наголосили в "АТЕШ".
Нагадаємо, американський генерал Бен Годжес оцінив перспективи звільнення Криму.
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