Окупанти злякались осіннього прориву ЗСУ і взялись посилювати оборону Криму – фото

Партизани руху "АТЕШ" фіксують постійне збільшення кількості оборонних позицій вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Про це рух повідомив у Telegram-каналі і показав фото.

Партизани зауважили, що поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ у Криму немає, кількість оборонних споруджень вздовж берегової лінії зростає щодня.

Так, у Євпаторії та Ялті, рашисти залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих, оборонних позицій.

У Криму окупанти збільшують оборонні позицій вздовж узбережжя / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

У Криму окупанти збільшують оборонні позицій вздовж узбережжя / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

"Серед військовослужбовців Росії ходять чутки про те, що СОУ формують, так званий "ударний кулак" для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку. Осінь вже зовсім близько! Саме час вступати до наших лав і наближати день вигнання рашистів із Криму", - наголосили в "АТЕШ".

У Криму окупанти збільшують оборонні позицій вздовж узбережжя / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

У Криму окупанти збільшують оборонні позицій вздовж узбережжя / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

У Криму окупанти збільшують оборонні позицій вздовж узбережжя / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, американський генерал Бен Годжес оцінив перспективи звільнення Криму.

Читайте також провідні новини дня: