Окупанти зменшили активність на одному з напрямків: у ЗСУ назвали причини

Росіяни через негоду використовують менше авіації на Таврійському напрямку.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, логістика окупантів ускладнена.

"Вже другу добу поспіль активність авіації та артилерії росіян падає. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 8 авіаційних ударів та здійснили 455 обстрілів", - мовиться у повідомленні.

При цьому окупаційні війська продовжують штурмові дії на Авдіївському та Мар’їнському напрямку, де напередодні здійснили близько 15 невдалих атак в районах Авдіївки, Новомихайлівки та Мар’їнки.

Також читайте Загроза енергетичного терору України Росією: експерт вказав на важливий нюанс

Загалом на Таврійському напрямку за добу зафіксовано 18 бойових зіткнень. Українські військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

"Дещо активність на нашому напрямку впала. Ми пов’язуємо це з погодою і з тим, що ворог перегруповується частково", - зазначив речник.

Раніше ми писали, що російські окупанти атакують Україну на Луганщині, поблизу Макіївки. У районі Серебрянського лісу ворог атакує малими групами за підтримки авіації, танків та артилерії.

Читайте також: