Окупанти зменшили інтервали між атаками по Україні та свою тактику: що про це відомо

Російські окупанти зменшили інтервали між атаками по Україні. Загарбники намагаються знайти слабкі місця в українській системі ППО.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Обстріли відбуваються постійно. Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, чинниками", - наголосив Ілля Євлаш.

Він також додав, що російські окупанти постійно змінюють тактику. Військові РФ продовжуватимуть атакувати нашу державу і надалі.

"В тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО. Основна його мета - це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", - заявив Євлаш.

Нагадаємо, що під час атак по енергетичній інфраструктурі України 2024 року Росія використовує іншу тактику. Вона достатньо відрізняється від попередньої, яка призвела до блекаутів 2022 року.

Читайте також: