Окупанти зменшили наступ на Луганщині – в ОВА розповіли про ситуацію на фронті

У Луганській області основним напрямком наступу окупаційної армії РФ є Білогорівка. Проте через значні втрати ворог останні кілька днів зменшив наступ.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, ворог не припиняє тиснути на Луганщині та активізувався на Тернівському напрямку.

"Дійсно, постійні авіаційні удари. Єдине, що останні декілька днів ворог на Білогорівці спробував через знищені втрати зменшити наступальні дії, однак все одно постійно використовує як РСЗВ, так і ракетні удари, активізувався трохи на Тернівському напрямку", - розповів Лисогор.

Він додав, що росіяни не відмовляють від тактики "м’ясних штурмів".

"Не припиняється загалом як обстріл, так і наземні атаки, дійсно, ворог щупає, де можна прорватися і він бачить свої основні напрямки та засипаючи от такими м’ясними й безтолковими штурмами просто кількістю насипає наших хлопців. Ситуація важка, але контрольована", - заявив голова Луганської ОВА.

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