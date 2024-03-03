Окупанти зменшили свою активність біля Куп'янська: що кажуть в ЗСУ

Російська армія зменшила інтенсивність штурмів на Куп'янському напрямку. Зокрема, поблизу села Синьківка Харківської області.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"На Куп'янському напрямку ворог дещо зменшив свою інтенсивність поблизу Синьківки. Там він вдається зараз до закріплення на позиціях, оскільки зрозумів, що наразі на цьому напрямку його атаки безуспішні", - повідомив він.

Євлаш розповів, що на Лиманському напрямку загарбник перегруповуються та ведуть підготовку своїх штурмових груп. Зокрема, росіяни перекидають сили до Тернів та Ямполівки, що в Донецькій області. Загарбники не залишають спроб прорвати оборону ЗСУ.

За словами Євлаша, на цьому напрямку за добу Сили оборони відбили 12 атак загарбників, ліквідували та поранили 373 окупантів, знищили 76 одиниць техніки ворога.

Як повідомлялося, військовий аналітик Олексій Гетьман висловив переконання, що російська окупаційна армія не має шансів форсувати річку Оскол, що в Харківській області на Куп'янському напрямку. Крім того, ворог не залишає надії захопити місто Куп'янськ.

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