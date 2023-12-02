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Окупанти зменшили військову активність на Таврійському напрямку: генерал пояснив, що це означає

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти зменшили військову активність на Таврійському напрямку: генерал пояснив, що це означає

Російські військові / Фото: Associated Press

Українські захисник стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Російська війська зменшили активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку. Однак продовжують спроб просуватись піхотою.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, ворог зазнав втратив на цьому напрямку майже 500 осіб.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник завдав 4 авіаудари, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 648 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 495 осіб.

Він додав, що ЗСУ знищили 8 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 ББМ, 2 БпЛА, 2 автомобілі. Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, українські військові відповіли, чи просунулися росіяни на територію Авдіївського коксохіму.

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Дата публікації
Перегляди
285
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