Окупанти зменшили військову активність на Таврійському напрямку: генерал пояснив, що це означає

Російська війська зменшили активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку. Однак продовжують спроб просуватись піхотою.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, ворог зазнав втратив на цьому напрямку майже 500 осіб.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник завдав 4 авіаудари, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 648 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 495 осіб.

Він додав, що ЗСУ знищили 8 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 ББМ, 2 БпЛА, 2 автомобілі. Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, українські військові відповіли, чи просунулися росіяни на територію Авдіївського коксохіму.

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