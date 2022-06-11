Окупанти зміцнюють рубежі та стягують резерви: яка ситуація на фронті на півдні України

Окупанти зміцнюють рубежі та стягують резерви: яка ситуація на фронті на півдні України

У південних регіонах України ситуація на лінії зіткнення стабільно напружена.

Згідно з інформацією українських захисників, Росія укріплює рубежі оборони, підтягує резерви, намагається захистити налагоджену ним поставку води з Херсонщини в Крим. Навколо Північно-Кримського каналу споруджено захисні залізобетонні конструкції, на під’їзних шляхах та біля мостів збільшено кількість блокпостів.

Про поточну ситуацію на півдні України повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

"Ворог продовжує артилерійсько-мінометні обстріли наших позиції, а також гатить і по населених пунктах в нашому тилу. Від обстрілу Галицинівської громади на Миколаївщині, загинула одна цивільна особа. Також окупанти обстрілювали Баштанський район, а саме — Широківську, Інгульську, Березнегуватську громади. Переважно влучало в сільськогосподарські поля поза населеними пунктами. Один реактивний снаряд "Урагану" вдарив і по передмістю Миколаєва. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

На Херсонщині, на адмінмежі із сусідніми областями та у Бериславському районі, тривають досить інтенсивні бойові дії. Внаслідок цього - багато пошкоджених будинків та будівель, поранених мирних жителів, вбитої худоби. В області проблема з ліками, дитячим харчуванням іншими гуманітарними вантажами, доставка яких з підконтрольної Україні території заблокована, а з Криму окупантами не здійснюється.

"Зафіксовано активність окупантів, які військово-транспортною авіацією забезпечують логістику своїх підрозділів з Криму та в зворотному напрямку", - розповіли в ОК "Південь".

Корабельне угруповання ворожих сил без змін складу та задач продовжує блокування судноплавства і тримає під загрозою ракетних ударів територію України.

За даними Херсонської міської ради, ЗСУ в області проводять контрнаступ на трьох напрямках: Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

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