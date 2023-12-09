Окупанти змінила тактику на східному березі Дніпра на Херсонщині: деталі від ISW

Російська окупаційна армія вдалася до зміни тактики на лівобережжі Херсонської області. Загарбники посилили артилерійські удари по позиціях ЗСУ та завдають по них авіаційних ударів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними російських "воєнкорів", війська РФ змінили тактику оборони на східному березі Херсонщини. Вони намагаються виснажити українську армію. Зазначається, що ворог збільшив інтенсивність ударів керованими авіаційнийними бомбами. За допомогою нарощування авіаційних та артилерійських ударів загарбники розраховують виснажити українських захисників, що утримують плацдарм на лівому березі.

Разом з тим аналітики ISW наголошують, що 8 грудня українські війська продовжували наземну операцію на східному березі Дніпра у Херсонській області. Це підтверджують і російські "військові блогери". Крім того, вони повідомляють про запеклі бої у районі Кринок, що розташоване за 30 км від Херсона.

За даними російських джерел, Силам оборони вдалося просунутися на південь від населеного пункту. Втім, нібито 7-8 грудня окупанти посилили артилерійські обстріли, змусивши українських захисників відступити на попередні позиції.

Як повідомлялося, колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж розповів, коли може бути новий наступ ЗСУ. З його слів, морська піхота вже активно працює на Херсонському напрямку.

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