"Окупанти змінили акцент атак": Ігнат пояснив, на чому ворог зосередив увагу

Російські війська, з огляду на нічну дронову атаку, змістили свій акцент на прифронтові території.

Про це повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Треба закцентувати увагу, куди б'є ворог. Ми бачили серйозні наслідки в Харкові. Там повідомлення було про "Іскандер", але не було балістичних "Іскандерів". Ракети С-300 били по місту, зокрема, по центру. Ми бачили ці кадри - зруйнований готель та інші цивільні об'єкти. Ворог, окрім 6 ракет С-300, якими атакував Харківщину, застосував 49 ударних БПЛА з трьох напрямків. Більшість цих ударних дронів було спрямовано на прифронтову територію - лінію оборони, де стоять наші бійці, а також прифронтові території Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей", - сказав він.

Зі слів Ігната, вже не вперше ворог застосовує "Шахеди" саме так, це зміна акценту атаки.

"Раніше дрони літали всередину країни, тому що "Шахед" - далекобійна високоточна зброя. Він летить доволі далеко, долітаючи аж до західних кордонів нашої держави. Ворог змінює акцент атак, і зараз більшість БПЛА по прифронтовій території. Збивати те, що щойно прилетіло з ворожої території, не так просто. "Шахед" - непроста ціль. Винищувачі, які за ними ганяються по території нашої держави, п'ять раз можна облетіти і не вдасться його знищити. Ціль складна для наших старих радянських винищувачів. Розраховуємо, що F-16 нам теж у цьому допоможе, коли з'явиться в Україні. Саме тому 21 збитий "Шахед" - це доволі гарний результат. Знищено ті дрони, які долетіли зокрема і до центральної України.Також вчора було знищено ракету Х-59 на Дніпропетровщині", - додав він.

Нагадаємо, ввечері, 30 грудня, Росія розпочала чергову масову повітряну атаку дронами по Україні. У Повітряних силах Україні повідомили, що окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – РФ. ППО збила 21 ударний дрон.

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