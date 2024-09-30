Окупанти змінили ціль на Харківщині: в ОТУ "Харків" назвали її

Після звільнення агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області він став ціллю №1 для окупантів.

Про це в етері Суспільного 30 вересня сказав речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев.

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За його словами, противник завдає ураження по заводу з усього наявного озброєння та з використанням важкої вогнеметної системи.

"Також здійснили скид авіаційних бомб. Цей об'єкт перебуває під нашим контролем. Звичайно, з дотриманням всіх заходів безпеки для того, щоб ми не зазнали там втрат особового складу та озброєння. Ми розуміємо важливість цього об'єкту для російських окупантів, які і надалі намагатимуться туди всіма силами потрапити", - наголосив він.

Саранцев пояснив, що звільнення агрегатного заводу розширило зону контролю Сил оборони у місті.

"Це дозволило нам проводити більш активно певні заходи з логістики. Звичайно, це спричинило певний психологічний ефект для ворога, який деморалізований. Зараз спостерігаємо відмови особового складу від виконання завдань. Це ще пов'язано з тим, що особовий склад ворога не забезпечений аптечками, засобами захисту", - додав він.

Речник ОТУ наголосив, що противник намагається заводити нові підрозділи та здійснювати внутрішню ротацію.

Нагадаємо, раніше в ОТУ "Харків" пояснили важливість звільнення агрегатного заводу у Вовчанську.

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