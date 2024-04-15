Окупанти змінили командувачів на півдні: аналітики назвали причину

Командування не досягло поставлених результатів.
Міністерство оборони Росії звільнило командирів загальновійськового мотострілецького полку, який діяв на півдні України через те, що вони не змогли відбити райони, втрачені під час контрнаступу України влітку-восени 2023 року.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
13 і 14 квітня російські джерела повідомили, що російське військове командування звільнило командувача 18-ї загальновійськовії армії Південного військового округу (ПВО), яка воювала під Кринками Херсонської області, генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, а також командувача 70-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії (ОГА) ОМС), який воював під Роботиним Запорізької області.
Підрозділи 18-ї ООС відбивали атаки та намагалися витіснити українські сили з їхніх позицій у східній (лівобережній) Херсонській області від моменту створення українськими силами обмеженого тактичного плацдарму в листопаді 2023 року, і зазнали невдачі.
Від вересня 2023 року підрозділи 70-го мотострілецького полку здійснювали періодичні контратаки, щоб відвоювати територію в Роботиному та його околицях, і в результаті вони зазнали втрат.
"Міноборони Росії, ймовірно, замінить цих командирів сподіваючись, що нове керівництво контролюватиме захоплення більшої території навколо Роботиного та Кринок, таким чином дозволяючи Міноборони Росії з певною мірою правдоподібності стверджувати, що Росія скасувала результати контрнаступу ЗСУ", - зазначили аналітики.
Нагадаємо, раніше повідомлялили про звільнення командувача 58-ї армії, яка веде запеклі бої проти ЗСУ в Запорізькій області, генерала Івана Попова. У Міноборони РФ звинуватили його у зраді своїх військ. За декілька днів до цього він побідкався про проблеми на Запорізькому напрямку.
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