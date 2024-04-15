Окупанти змінили командувачів на півдні: аналітики назвали причину

Міністерство оборони Росії звільнило командирів загальновійськового мотострілецького полку, який діяв на півдні України через те, що вони не змогли відбити райони, втрачені під час контрнаступу України влітку-восени 2023 року.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

13 і 14 квітня російські джерела повідомили, що російське військове командування звільнило командувача 18-ї загальновійськовії армії Південного військового округу (ПВО), яка воювала під Кринками Херсонської області, генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, а також командувача 70-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії (ОГА) ОМС), який воював під Роботиним Запорізької області.

Підрозділи 18-ї ООС відбивали атаки та намагалися витіснити українські сили з їхніх позицій у східній (лівобережній) Херсонській області від моменту створення українськими силами обмеженого тактичного плацдарму в листопаді 2023 року, і зазнали невдачі.

Від вересня 2023 року підрозділи 70-го мотострілецького полку здійснювали періодичні контратаки, щоб відвоювати територію в Роботиному та його околицях, і в результаті вони зазнали втрат.

"Міноборони Росії, ймовірно, замінить цих командирів сподіваючись, що нове керівництво контролюватиме захоплення більшої території навколо Роботиного та Кринок, таким чином дозволяючи Міноборони Росії з певною мірою правдоподібності стверджувати, що Росія скасувала результати контрнаступу ЗСУ", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялили про звільнення командувача 58-ї армії, яка веде запеклі бої проти ЗСУ в Запорізькій області, генерала Івана Попова. У Міноборони РФ звинуватили його у зраді своїх військ. За декілька днів до цього він побідкався про проблеми на Запорізькому напрямку.

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