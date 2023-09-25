Окупанти змінили логістику на Бахмутському напрямку – пресофіцер артбригади

На Бахмутському напрямку окупаційна армія РФ перемістила логістичне навантаження і інтенсивніше використовує траси Попасна - Бахмут і Соледар - Бахмут.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

"Якщо дивитися на логістичні зв'язки ворога, то на Бахмутському напрямку їх декілька. Південніше – це траса Горлівка - Бахмут, де ми постійно не давали спокою окупантам. За Горлівкою є ще одна траса більш місцевого значення Семигір'я - Кодема, звідки йшло розгалуження на Зайцеве, Кліщіївку, Курдюмівку. Ми також час від часу цей відтинок Семигір'я - Кодема потрошки діставали. Тому логістичне навантаження противника перемістилося. Далі йде траса з Дебальцевого, яка менш безпечніша для російських військ. А відносно найбільш безпечні для них траси Попасна - Бахмут і Соледар - Бахмут", - розказав пресофіцер.

Як пояснив Олег Калашніков, саме цих два напрямки окупанти використовують більше, ніж траси південніше, бо на сьогодні ЗСУ мають менше можливостей діставати туди своєю зброєю.

Нагадаємо, аналітики назвали ключові умови для здійснення ЗСУ значного прориву на півдні.

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