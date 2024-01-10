Окупанти змінили стратегію обстрілів прикордоння України: у Сумській ОВА пояснили

Російські військові в останні два тижні змінили особливості застосування зброї для атак по Сумщині.

Російські окупанти для обстрілів прикордоння Сумщини почали частіше використовувати "шахеди". Також загарбники здійснюють і комбіновані ракетно-авіаційні удари.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

"Почали більше застосовувати безпілотних літальних апаратів "шахедів". При чому, якщо раніше це застосування було більше в глибині області, то зараз почали більше застосовувати і по прикордонній 30-кілометровій зоні ці безпілотні літальні апарати. Також почали застосовуватись комбіновані ракетно-авіаційні атаки, такі як по Конотопу, Кролевцю. Раніше такого комбінованого застосування не було", - розповів Артюх.

За його словами, росіяни переважно б'ють по приватних районах, де військових взагалі немає. Тобто, знищується інфраструктура, заклади культури, навчальні заклади. Зокрема, один з таких ударів 9 січня прийшовся по одному населених пунктів Краснопільської громади.

"Вчора біля 19 години по одному населених пунктів Краснопільської громади було нанесено удар двома "шахедами". Влучання було в будинок культури і в будинки, які знаходяться близько до нього. В цілому було пошкоджене енергозабезпечення, будинки, вікна, двері. Поранених і загиблих не було", – розповів керівник Сумської ОВА.

Нагадаємо, протягом дня 9 січня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

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