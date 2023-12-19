Окупанти змінили тактику атак на Авдіївку - чи допоможе це їм взяти місто

Окупаційні війська змінили тактику атак на Авдіївку - тепер вони почали сконцентровувати особовий склад та техніку для штурмів на окремо обраних напрямках біля міста.

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері Еспресо.

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"Якщо раніше окупанти намагались тиснути одночасно на нашу лінію оборону по всьому напрямку, то зараз вони концентруються на поодиноких напрямках. Туди вони женуть техніку та особовий склад. Таким чином вони намагаються прорвати лінію оборони наших підрозділів", - повідомив Барабаш.

Він зауважив, що "не дивлячись на погодні умови, окупанти все ж намагаються використовувати техніку для наступальних дій".

За словами Барабаша, Силам оборони вдається відбивати штурми росіян.

Нагадаємо, раніше Барабаш припустив, чи зможуть росіяни захопити Авдіївку.

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