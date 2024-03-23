Окупанти змінили тактику на Авдіївському напрямку: комбат 3-ої ОШБр розповів про ситуацію на фронті

За словами командира батальйону безпілотників 3-ї ОШБр Вадима Мазевича, на Авдіївському напрямку з'явилися нові підрозділи росіян, які використовують іншу тактику ведення бою.

Про це він розповів у коментарі для Еспресо.tv.

"Якщо порівнювати з попередніми тижнями, то на Авдіївському напрямку кількість атак, спроб штурмів з боку ворога зменшилася. Противник почав завдавати точкові удари з застосуванням техніки", – прокоментував ситуацію на фронті Вадим Мазевич.

Він пояснив, що раніше росіяни переважно атакували підрозділами піхоти. Проте останнім часом вони використовують багато БпЛА різних типів.

"Загарбник начебто зменшив натиск, однак постійна розвідка та постійні дошкуляння з боку ворога відчуваються", – додав командир батальйону безпілотників.

Військовий зазначив, що причиною зменшення інтенсивності атак може бути перегрупування сил противника. Згідно з даними української розвідки, наразі в окупантів відбувається ротація. Вони підтягують резерви та укріплюють захоплені позиції.

"І ще ми спостерігаємо такі речі, як появу у противника іншої амуніції та інших тактик. Можливо, є застосування ворожих підрозділів, які були на інших ділянках фронту. У росіян є підрозділи, які в досить хорошій амуніції, мають нові зразки [зброї - ред.], і по тактиці бою, по пересуванню людей на полі бою, ми бачимо, що це трошки інші війська", - пояснив Вадим Мазевич.

За словами військового, у складі цих нових підрозділів є і щойно мобілізовані, й підготовлена та досвідчена піхота.

Нагадаємо, у РФ заявили про захоплення нового села біля Авдіївки. Геолокаційні кадри показують що російські війська просунулися до північно-західного краю Первомайської дамби.

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