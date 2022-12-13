Окупанти змінили тактику на Донбасі, але все одно не можуть прорвати оборону українців — ЗСУ

Ворог змінив такутику війни на сході України. Тепер загарбники діляться на підгрупи, які окремо штурмують, а інші в цей час прикриваються вогнем.

У ЗСУ розповіли, що росіяни змінили тактику на сході України. Це дещо ускладнює роботу українським захисникам, але окупанти все одно не можуть прорвати оборону українців.

Про це 13 грудня розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, змінити тактику росіян змусили ЗСУ. Череватий каже, що спосіб малих груп українці використовують ще з боїв під Києвом.

"Це дещо ускладнює нашу роботу, але сказати, що вони повністю перейшли на тактику, яка може переламити хід подій, я би не сказав. Незважаючи на зміну тактики, їм не вдається найголовніше - системно прорвати нашу оборону, вийти на оперативний простір і зайти вглиб нашого Донбасу і продовжувати окуповувати нашу територію", - заявив Череватий.

Він додав, що зараз російські найманці з досвідом з ПВК "Вагнер" навчають новобранців базових елементів тактики бою, використання місцевості та погоди.

За словами Череватого, сьогодні найгарячішою точкою східного фронту залишається Бахмут, де фіксується найбільша інтенсивність ударів противника та спроб прорвати українську оборону. Водночас ворог далі виснажує свої запаси боєприпасів 122 та 152 мм. Через це окупанти змушені везти їх з віддалених регіонів.

"Перевага ворога в снарядах суттєво знизилась. Якщо враховувати точність нашої артилерії, то ми десь виходимо на паритет. Тому що наші високоточні системи щодня знищують російські польові склади, казарми та засоби ураження. Наші артилеристи більш вправні, а з отриманням новішої техніки стали більш результативними", — зауважив Череватий.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії оприлюднило нову мапу бойових дій в Україні. Так, найзапекліші бої станом на 13 грудня тривають на Донбасі, де російські окупанти намагаються прорватися одразу на кількох напрямках.

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