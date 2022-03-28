Окупанти змінили тактику на півночі Київщини і рівняють все "Градами", аби розчистити собі шлях для наступу

Окупанти змінили тактику на півночі Київщини і рівняють все "Градами", аби розчистити собі шлях для наступу

Але українські військові вже готуються їх зустріти і відігнати за кордон

Випалені будинки та знищені фермерські господарства. Ворог нещадно криє артилерією північну Київщину. Не зважаючи, що в деяких селах досі лишаються мирні жителі. Гуркіт снарядів чутно навіть вдень. Обстрілами окупанти прикривають прохід своєї техніки, яка скупчується в одному з сіл на околицях столиці. У Генштабі кажуть, окупанти ще пробуватимуть прорвати лінію оборони наших збройних сил на Броварському напрямку. Попередні спроби армійці відбили.

Про це йдеться в ТСН.

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Замість приватних садиб - випалена земля. Ворожа артилерія перетворила їх на згарище. І так майже у кожному дворі. Люди встигли втекти від війни, а пес лишився. Він і досі охороняє те, що колись було домом його господарів. Чотирилапого годує пані Надія, яка прихистила ще двох сусідських собак. Ту добу під обстрілами, каже, пам'ятатиме все життя. «Плавилось все, довго горіло і в будинок пішов снаряд, ударив вверх», - розповідає жінка.

Наслідки видно й на її будинку, тепер він без вікон. Тож разом із сестрою живуть у малесенькому погребі, але з села не їдуть. Бо кажуть, поки українські війська тут - відчувають себе у безпеці. «Дома нічого не страшно. Нам головне, щоб хлопці на позиції живі були, це цвіт нації і вони повинні жить», - каже жінка.

Ворожа артилерія не стихає на обрії. Луплять із важкого по околицях відранку. Армійці кажуть, останніми днями ворог змінив тактику - кучно кладе снаряди спочатку з реактивних систем залпового вогню, а потім зі ствольної артилерії. «Після 19-20 починається щільний обстріл «Градами». Не так як раніше, а так, 2-3 машини, повними пакетами. Тобто досить щільно почали працювати», - кажуть бійці.

Окупанти скупчились у сусідньому селі, всього за 10 кілометрів звідси. Їхню техніку щільно прикриває ліс, з якого й гатять по мирним домівкам. Нещадно розстрілюють будинки, аби розчистити собі шлях для наступу, кажуть армійці. Про невдалу спробу свідчить спалена техніка, яка намагалась прорватись у село. Ця спалена бронемашина ворога - справа рук Андрія. Він поцілив її з ручного гранатомета, та ще й підбив танк. «Постріляли тут, повоюювали. Майже цілий день тут перестрілювались. Один танк тільки увійшов, інші тут полягли», - каже боєць.

Андрій добре знається на знищенні ворога, на війні вже 8 років. Разом із братом, який зараз боронить Маріуполь, вони не чулись з ним вже тиждень. Тож і не встиг повідомити, що за бій з окупантом йому президент присвоїв орден "За мужність". Але хто їх рахує, жартує Андрій, бо головна нагорода - Перемога.

«Швидше б вже вперед. Повибивати їх за границю та й хлопцям на Донбас допомагати», - каже Андрій.

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