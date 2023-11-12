Окупанти змінили тактику під Бахмутом і штурмують живою силою: як складається ситуація у найгарячішій точці фронту

На Бахмутському напрямку російські загарбники з новими силами припинили стояти в обороні і відновили наступальні операції. Таке загострення почалося від минулого тижня. Перед цим росіяни сиділи в глухій обороні, тоді як наразі намагаються знайти слабкі місця в позиціях ЗСУ.

ТСН.ua пише про останні події та ситуацію на Бахмутському напрямку та під Бахмутом.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів про актуальну ситуацію на Бахмутському напрямку.

Він зазначив, що росіяни активізувалися – намагаються відбити раніше втрачені позиції.

"Сили оборони діють професійно. Атаки ворога відбиваються", – додав генерал-полковник.

З його слів, росіяни намагаються там зупинити просування ЗСУ та відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи та штурмові групи зі складу загонів "Шторм Z".

Всі ці дії РФ підтримує щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе.

Зі слів очільника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, окупанти намагаються повернути втрачені ними позиції і проявляють активність - артилерійські установки спрямовані на українські позиції.

"Активність на даному напрямку розпочалася з новою силою, противник там від оборони перейшов до активної оборони, намагається відбити ті позиції, які в нього були втрачені. І, відповідно, на Бахмутському напрямку і південніше Бахмута ворог намагається тиснути на наші Сили оборони", — пояснив ситуацію він.

Окремо було зазначено, що російські окупанти намагаються наразі збудувати укріплювальні споруди вздовж траси Т-0513, що з'єднує Бахмут і Горлівку. Відповідно, вони сподіваються, що зможуть утримати свої позиції.

Одночасно противник намагається постійно атакувати ЗСУ, щоб відтіснити їх із зайнятих позицій. Ситуацію можна назвати складною, зазначив Владислав Селезньов.

Фото: Deepstatemap

Український командир Юрій Федоренко розповів, що на Бахмутському напрямку не вщухають гармати. Зокрема, ЗС РФ скеровують на окремі ділянки фронту по-різному підготовлених бійців.

Російські загарбники змінюють своїх штурмовиків та на деяких ділянках пускають в бій мобілізованих.

"Десь ворог штурмує лише живою силою за підтримки артилерійських засобів, а десь - за підтримки броньованої техніки", — зазначив Федоренко.

З його слів, також ЗС РФ активно використовують БПЛА. На багатьох ділянках фронту на Бахмутському напрямку ворог застосовує безпілотники у великих кількостях. Проте командир завірив, що захисники мають засоби для виявлення та приземлення російських дронів.

Військовослужбовець розповів, що бої на Бахмутському напрямку тривають і вдень, і вночі. Цілодобово чутно роботу гармат. Він пояснив, що мета зміни тактики ЗС РФ — здобути хоч якісь успіхи. Водночас Федоренко підкреслив, що ініціатива на передовій залишається за українськими бійцями.

Дані Генштабу

Станом на 12 листопада, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, українські захисники відбили 10 разів атаки противника на околицях Хромове, Андріївка та Кліщіївка (Донецька область). Сили оборони України, своєю чергою, продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають ворогові втрат у живій силі й техніці та закріплюють свої нові позиції.

Що кажуть аналітики

Російські війська, ймовірно, розпочали локалізовані наступальні операції на Бахмутському напрямку та посилили наземні атаки поблизу Бахмута в останні дні, зазначають аналітики ISW.

"Російські війська, ймовірно, скористаються зниженням української активності на цій ділянці фронту, щоб почати локальні та успішні атаки. Російські сили навряд чи зможуть перевести наступальні зусилля поблизу Бахмута в більш широкі та більш значущі наступальні операції, оскільки російські війська, що групуються навколо Бахмута, є слабкими та неорганізованими", - зазначили в Інституті вивчення війни.

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