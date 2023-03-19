Окупанти змінили тактику поблизу Бахмута: командир батальйону розповів про безперервний тиск на позиції ЗСУ

Російське командування змінило тактику ведення боїв під Бахмутом на Донеччині. Окупанти наразі намагаються чинити безперервний тиск на позиції ЗСУ.

Про це заявив заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко в ефірі телемарафону 19 березня.

"Ідуть і найманці ПВК, і мобілізовані солдати. Вони масово штурмують, великою кількістю, несуть втрати. Їхня задача, щоб цей натиск був безперервний. Вони не забирають поранених. Підносять боєприпаси, нове й нове поповнення", — розповів боєць.

За його словами, ворог здійснив ротацію, але все одно несуть величезні втрати.

Командир батальйону повідомив, що подібну тактику, як поблизу Бахмута, ворог застосовував на Авдіївському напрямку і загалом по всій ділянці східного фронту. Так, росіяни компенсують нестачу боєприпасів, техніки великою кількістю живої сили, піхоти.

"Потрібно дякувати нашим героям, які щодня по багато разів відбивають страшенні навали ворога", — наголосив боєць.

Додамо, що українська армія штурмувала позицію противника у Запорізькій області.

Тим часом ворог вводить останні резерви на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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