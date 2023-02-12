Окупанти змінили тактику застосування дронів-камікадзе: у Повітряних силах ЗСУ пояснили причину

Загарбники намагаються за їх допомогою виявити, де розташована українська ППО.

Російські війська внесли у тактику застосування ударних безпілотників зміну, яка полягає у їхньому використанні у вечірній час і після ракетного удару.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ми бачимо, що саме в нічний час атакують - від 23.00 приблизно і до пізньої часі "Шахеди" наша противопітряна оборона відловлює та відстрілює. Таким чином вони почали вересневу тактику. Вже бачимо другий день поспіль, що від 18.00 і до 21.00 вони атакують невеликими партіями. Зрозуміло, які їхні наміри. Наміри вони ставлять максимальні - щось уразити. Якщо в загальному говорити, то виснажують нашу ППО, виявляють позиції наших ЗРК, щоб робити собі певні корективи для подальших атак", - сказав він.

Ігнат також не виключив, що росіяни атакують Україну безпілотниками малими партіям через економію.

"Більший акцент окупанти ставлять на розвідці", - додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський подякував воїнам ЗСУ, які в ніч проти 11 лютого збили 20 безпілотників Shahed.

Окупанти в ніч проти 11 лютого вкотре запустили по нашій державі іранські дрони. Вибухи вночі лунали у південно-східних регіонах та на Київщини.

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