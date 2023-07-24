Окупанти змінили терористичну тактику: Подоляк розповів, яка цинічна мета військових РФ

Російські окупанти змінили свою терористичну тактику. Армія РФ навмисно б’є по історичних центрах міст Півдня. Демонстративно знищують пам’ятки Одеси, руйнують портову інфраструктуру, обстрілюють цивільне населення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник керівника Офіса президента Михайло Подоляк.

За його словами, такою терористичною тактикою РФ хоче: остаточно “вбити” зернову угоду, закрити для України будь-який вихід у Чорне море, перехопити глобальний інформаційний порядок денний, щоб менше говорили про внутрішні проблеми Росії і більше - про можливу ескалацію війни.

“Хочуть знову налякати відвертим тероризмом і таким чином змусити обговорювати “можливі поступки Росії”. Реалізувати свою ненависть до України й особливо - до Одеси, просто руйнуючи пам'ять, історію. Що робити? Вийти з політичної прострації, прискорити постачання засобів ПРО, захистити зернові коридори й портову інфраструктуру, перестати вважати, що є якесь інше рішення, крім безумовного програшу Рф”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку окупанти намагалися атакувати позиції нацгвардійців.

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