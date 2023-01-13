Окупанти змінили юридичну адресу захопленої ними ЗАЕС: заява "Енергоатому"

Після звільнення Енергодару і повної деокупації ЗАЕС всі причетні до незаконних дій будуть покарані.

Російські окупанти, які незаконно захопили і тимчасово контролюють найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, змінили її юридичну адресу, фейково "перепідпорядкувавши" Москві.

Про це заявили в "Енергоатомі".

"Після окупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції в росатомі змінили юридичну адресу підприємства, фейково "перепідпорядкувавши" ЗАЕС москві. Таким чином окупанти вкотре намагаються підкреслити приналежність Запорізької АЕС до рф, проте подібні дії аж ніяк не змінюють юридичного статусу станції. І скільки б рашисти не намагались ототожнювати ЗАЕС із росією, увесь цивілізований світ вважає станцію тимчасово захопленою та вимагає повернути її під контроль України", - йдеться в заяві.

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Зазначається, що російські військові на тимчасово окупованій території України повторюють дії фашистів під час Другої світової війни в анексованих Судетах чи Гданську. Вони забирають в енергодарців рухоме та нерухоме майно і обкрадають місцеві підприємства, щоб набити власні кишені.

Як наголошується, окупантів спіткає доля гітлерівців у Судетах: справедливий суд чекає на кожного, хто вчиняв військові злочини.

"А всі прихвосні та колаборанти будуть депортовані. Після звільнення Енергодару і повної деокупації Запорізької АЕС! Це обов‘язково станеться, просто є питання часу…", - додали в "Енергоатомі".

Що відбувається на ЗАЕС

Енергодар Запорізької області захопили росіяни в березні 2022 року й обстріляли саму ЗАЕС. Окупанти стягнули туди свою техніку й розмістили в машинній залі енергоблока АЕС вибухівку та зброю. Відтоді РФ шантажує світ і загрожує людству катастрофою.

25 серпня уперше в історії через цинічні атаки армії Путіна на ЗАЕС сталося її повне відключення від енергомережі. На щастя, наслідків вдалося уникнути.

Як повідомив у грудні президент Володимир Зеленський, на території Запорізької АЕС перебуває до 500 озброєних російських окупантів.

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