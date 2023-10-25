Окупанти змінюють логістику на Запорізькому напрямку і перекидають озброєння – Федоров

Окупанти змінюють логістику і перекидають озброєння ближче до Азовського моря.

Окупаційна армія Росії розгорнула на узбережжі Азовського моря величезну кількість тренувальних баз. Окупанти також використовують Мелітопольський аеродром як склад для перевалювання боєприпасів, особового складу, важкого озброєння та розташування гвинтокрилів.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів мер Мелітополя Іван Федоров

"Але загарбники змінюють логістику, перевозячи свої склади з боєприпасами й важке озброєння ближче до Азовського узбережжя. Ворог вважає, що саме там тил глибше, і тому ЗСУ буде складніше досягти", - розповів мер.

За словами міського голови, загарбники розташовують свій особовий склад на базах відпочинку й у таборах, які були побудовані на Азовському узбережжі.

"На території Кирилівки, Приазовського, Приморського, між Бердянськом та Маріуполем розгорнута величезна кількість російських тренувальних баз, де ворог накопичує свої резерви для перекидання на Запорізьку лінію фронту", - резюмував Федоров.

Нагадаємо, ЗСУ сформували батальйон "Сибір", який повністю складається з громадян Росії.

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