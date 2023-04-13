Окупанти змінюють стратегію ведення бойових дій: експерт із нацбезпеки пояснив деталі

Окупаційні війська Російської Федерації змінюють стратегію ведення бойових дій. Замість наступу великими колонами по всій лінії фронту, перейшли до використання малих груп солдат.

Про це повідомив експерт з питань національної безпеки Іван Варченко в ефірі телеканалу FREEДОМ 13 квітня.

"Росія змінює свою стратегію, і тут уже не йдеться про те, щоб атакувати великими колонами під прапорами з парадним одягом — ні. Зараз вони розуміють, що теорія роботи малими групами, яка була серйозно апробована під час Другої світової війни, виявилася ефективнішою, ніж наступальні дії великими колонами по широкому фронту. А що робить Росія? Росія робить те, що вимагає від неї ситуація, а ситуацію вже створює не Росія. Росіяни зараз стають жертвами тих обставин, які формують українські Сили оборони разом із нашими партнерами", — сказав він.

Варченко зауважив, що російські війська шукають нові тактики, оскільки намагаються вижити і зберегти власні сили. Наприклад, вони почали застосовувати керовані авіаційні бомби проти прифронтових населених пунктів України.

"Можна сказати, що зараз це нове слово в російській практиці. Але водночас ми знаємо ліки від цього засобу. Ми говоримо нашим партнерам про те, що ці ліки нам потрібні. Ми говоримо, що це можуть бути сучасні літаки четвертого покоління, такі як F-16. І, звичайно ж, партнери, слухаючи аргументи, з кожним днем стають ближчими до того, щоб ми отримали ці літаки, вони зараз потрібні в сучасних бойових діях. Розуміємо, що ми йдемо з невеликою затримкою у всіх видах техніки, але сподіваємось, що рішення будуть, і будуть вже найближчим часом", — підсумував Іван Варченко.

Нагадаємо, НАТО підтримає довгостроковий план вступу України до Альянсу.

Читайте також: