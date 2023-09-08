Окупанти змінюють тактику повітряних ударів: подробиці від Гуменюк

Росіяни не можуть прокласти постійний маршрут для своїх ударів, а тому не полишають спроб знайти нові способи.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Очевидно, що розгорнули ще один табір, де вони собі можуть дозволити функціонування пускових установок. Очевидно, є потреба, щоб прямування дронів було трошки коротшим, ніж зі східного узбережжя Азовського моря. Вони вишукують нову тактику, як обійти систему протиповітряної оборони Сил оборони України. На жаль, вони не роблять висновки з того, що колись вони вже розгортали на Кримському півострові подібні бази, і в них була сумна історія. Але для нас нормально. Говорити, що вони радикально міняють тактику, ще зарано, але вони в постійному пошуку. Спрямовують дрони переважно над акваторією Чорного моря, щоб максимально приховати їх рух, їх маршрут, звуковий ефект, оскільки це основні фактори, за якими можна орієнтуватися вночі. Вони намагаються використовувати особливості географії, щоб бути максимально результативними. Але ми не пасемо задніх, вивчаємо їх хитрощі і намагаємося протидіяти максимально ефективно", - зазначила вона.

Нагадаємо:

Окупанти використовують у війні проти України кілька видів безпілотників іранського виробництва: одноразові безпілотники-камікадзе "Shahed-131" і "Shahed-136". Росія масово застосовувала їх для атак на обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури.

20 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія від початку широкомасштабного вторгнення випустила по Україні понад 6,5 тисячі ракет і понад 3,5 тисячі ударних дронів, зокрема іранських "Shahed". Відтоді були й нові атаки.

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