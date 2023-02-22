Окупанти змінюють тактику в Бахмуті: Буданов розповів деталі

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що окупанти поблизу Бахмута змінюють свою тактику.

Окупаційні війська поблизу Бахмута тепер кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Forbes.

"Перехід до іншої тактики всі бачать у Бахмуті. Вугледар був яскравим прикладом цього. У Бахмуті взагалі хвиля за хвилею просто йде піхота. Їх артилерія тільки підтримує, бронетехніки взагалі одиниці", - розповів очільник української розвідки.

Він додав, що у Вугледарі росіяни намагалися просунутися за допомогою бронетехніки, але її знищили у перші години. Потім бій перейшов до стрілецької зброї.

Буданов також підтвердив, що Україна та партнери відчувають певний дефіцит снарядів.

"Порівнювати оборонно-промисловий комплекс Радянського Союзу, наш і більшості країн Заходу, з тими потужностями, які були під час холодної війни, неможливо", - зауважив очільник ГУР.

Нагадаємо, очільника ГУР Міноборони Кирило Буданов також розповів, що від середини й до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

Читайте також: