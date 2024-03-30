Окупанти зможуть вийти на оперативний простір, захопивши два села під Авдіївкою – BILD (мапа)

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке прокоментував ситуацію на захід від Авдіївки і заявив, що окупаційній армії Росії залишилось захопити два села для виходу на оперативний простір.

Про це пише BILD.

Як зазначив Рьопке, спочатку ЗСУ тримали там оборону по лінії Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке. Там розташовані ставки та невеликі річки, які зручно обороняти. На сьогоднішній день ЗС РФ прорвали цю лінію всюди, крім Бердичів та Семенівки.

"За них йдуть запеклі бої, але частково їх уже контролює Росія. Активний опір чинить 47-та механізована бригада ЗСУ. Якщо Семенівка впаде, то росіянам не стане простіше, ніж раніше. Але у них довгий час не буде населених пунктів на шляху, перш ніж знову виникне український спротив у будь-яких будинках, логістичних пунктах тощо", - каже Юліан Рьопке.

Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке на мапі / Фото: скриншот

Експерт зазначає, що найближче до нинішньої лінії фронту українське село Уманське розташоване за 3 км на захід, Новопокровське – за 5 км. І саме порожня територія на схід від них може стати для російської армії оперативним простором.

Нагадаємо, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман вважає, що росіяни спробують оточити Харків і взяти його в кільце.

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