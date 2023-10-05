Окупанти змушували полонених українців доставляти боєприпаси мінними полями: 2 полонених стратили – доповідь ООН

Російські окупанти стратили двох військовослужбовців України, захоплених у полон у серпні минулого року на Донеччині.

Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН, повідомляє російське видання "Важные истории".

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ООН відомо про шість страт українських військових, які потрапили в полон до росіян. Обставини страти двох із них відомі докладніше. Як повідомляється в доповіді, ці українські військові були захоплені в полон "озброєною групою, пов'язаною з російською армією". Йдеться, швидше за все, про ПВК "Вагнер".

Протягом трьох місяців полонених українців змушували доставляти на позиції окупантів боєприпаси та інші речі — мінними полями та під обстрілами. Також їх примушували забирати з поля бою поранених росіян.

Щонайменше п'ятьох українців, які погодилися робити цю роботу, було поранено. Одного українця застрелили після того, як він зазнав поранення ноги, наступивши на міну. Ще одного стратили за те, що він відмовився виконувати наказ.

Крім того, ООН підтвердила справжність відеозаписів із стратою Героя України Олександра Мацієвського, якого вбили за слова "Слава Україні!", а також страту полоненого, якому відрізали голову ножем.

Нагадаємо, що українців шокувало жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами, на якому загарбники відрізають чоловікові голову. Ролик поширили російські телеграм-канали 11 квітня 2023 року, проте коли і де його знято, невідомо.

Журналісти із CNN заявили, що виявили ще одне жахливе відео, на якому, ймовірно, обезголовили двох українських військових.