Окупаційна "влада" змушує бюджетників вступати до путінської партії "Єдина Росія": у разі відмови - покарання

У Росії фактично однопартійна структура, де є партія вождя - Путіна, й кілька її розгалужень, які голосують з нею в унісон.

На тимчасово захопленій Луганській області так звана нова "влада" змушує бюджетників вступати до путінської партії "Єдина Росія". В разі неотримання партійного квитка росіяни погрожують звільненням та навіть мобілізацією працівникам бюджетної сфери.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Також читайте США можуть завдати ядерного удару по Москві - The Sun

Відомо, саме партійці з "Єдиної Росії" відповідають за намагання окупувати території України й вибудовують партійні сітки гауляйтерів, під наглядом ФСБ. Наразі триває активне "поповнення" рядів партії мешканцями окупованих територій.

Окупаційна "влада" вже анонсувала аналогічні процеси в Донецькій, Херсонській та Запорізьких областях. В Криму примусовий вступ до партії відбувався у 2015-2016 роках.

"Метою видачі партквитків є створення ілюзії підтримки мешканцями окупованих територій путіна, а от же й рф. Та цей пропагандистський фарс не працює, адже місцеві в більшості або залишили регіон або уникають співпрацює з окупантами. Саме тому ворог звозить на ТОТ російських комунальників, вчителів та лікарів", - йдеться на сайті Центру.

Нагадаємо, раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області працівники бюджетної сфери повинні здати українські паспорти.

ЗСУ повернули з-під окупації вже понад півтори тисячі сіл і міст

Читайте також: