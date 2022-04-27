Окупанти змушують людей копати могили та розбирати завали: яка ситуація в Маріуполі зранку 27 квітня

Окупанти змушують людей копати могили та розбирати завали: яка ситуація в Маріуполі зранку 27 квітня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Близько 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку, їжа закінчується. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 26 квітня.

Путін погодився на евакуацію із “Азовсталі” мирних мешканців — ООН

У вівторок, 26 квітня, під час зустрічі у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш домовився про евакуацію мирних мешканців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, повідомили на офіційному сайті ООН.

Російські війська завдають ударів по Маріуполю та блокують район "Азовсталі" – Генштаб ЗСУ

Російські військові продовжують обстрілювати Маріуполь з артилерії та авіації. Окрім того, окупати блокують українських військових в районі заводу "Азовсталь", повідомив Генштаб ЗСУ.

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Якщо Путін "доб’є" Маріуполь - зберуться 80 міністрів оборони

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що знищення російськими окупантами захисників Маріуполя, які досі тримають оборону на заводі “Азовсталь”, повністю змінить правила гри усієї міжнародної політики.

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“Якщо він [Путін] доб’є Маріуполь, це буде зміна всіх правил гри всієї міжнародної політики. Вони ідіоти не розуміють, що за цим настане. Зараз [у вівторок, 26 квітня] збиралися 40 міністрів оборони, збереться - 80”, - зауважив він, нагадавши про військову конференцію на американській базі Рамштайн у Німеччині.

Американські високопосадовці пояснили, навіщо окупанти прагнуть захопити Маріуполь

Російські війська намагаються просунутися на Донбас і хочуть захопити Маріуполь, щоб використати його як сухопутний коридор для виходу до Криму. Про це повідомили неназвані старші високопосадовці Пентагону та Держдепу США.

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Лавров прокоментував пропозицію України щодо переговорів у Маріуполі

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров назвав пропозицію України проводити спецпереговори в Маріуполі "театральним жестом". За його словами, Росія нібито досі чекає відповіді на свої пропозиції, які, мовляв, передали Києву ще 10 днів тому.

Путін збрехав Ердогану про відсутність бойових дій у Маріуполі

Президент Росії Володимир Путін збрехав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану про те, що Маріуполь нібито захоплений російськими військами і бойові дії там начебто не ведуться. Так, Ердоган у телефонній розмові з Путіним порушив питанням про ситуацію в Маріуполі, на що президент РФ сказав, що це місто "звільнене" і "бойові дії там не ведуться".

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Денісова заявила про 13 крематоріїв окупантів у Маріуполі

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти розгорнули в Маріуполі роботу 13 крематоріїв. Про це вдалося отримати свідчення та належним чином зафіксувати.

"Лежать і слухають, як по будівлі фігачать літаки": з’явились фото поранених бійців з "Азовсталі"

Полк "Азов" опублікував фото з воєнного госпіталю на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де поранені українські військові лежать просто на землі. Поранені військові перебувають у підвалах "Азовсталі" в антисанітарії та без належної медичної допомоги.

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У Маріуполі російські окупанти змушують місцевих чоловіків за їжу розбирати завали і копати братські могили

У Маріуполі, попри заяви окупантів про наявність іжі та води, гуманітарна ситуація залишається важкою, а продуктів харчування не вистачає. Окупанти країни-агресорки забезпечують їжею чоловіків у разі залученості до робіт. Таким чином маріупольці вимушено беруть участь у розборі завалів, облаштування братських могил, аби заробити на їжу.

Зеленський відвідав у лікарні двох поранених дітей-сиріт із Маріуполя, яких повернули з окупації

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня відвідав у лікарні "Охматдит" двох поранених дітей-сиріт із Маріуполя, яких російські окупанти вивезли з міста. Дітей вдалося повернути й передати під опіку родичам. Унаслідок активних бойових дій у Маріуполі Ілля Матвієнко та Кіра Обедінська втратили батьків. Діти зазнали поранень різного ступеня важкості.

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Путін дав "героя Росії" депутату в Маріуполі: що робить російський вбивця в Україні

Президент Росії Володимир Путін присвоїв звання "героя Росії" депутату Держдуми Адаму Делімханову за геноцид в Маріуполі. Російський вбивця "контролює ситуацію" в українському місті та "виїжджає на точки зіткнення". Указ президента країни-агресорки датований 26 квітня. "За мужність та героїзм у ході спеціальної військової операції", - йдеться в документі.

У Маріуполі загинув ще один український ватерполіст

Український ватерполіст Олег Голодніков загинув у Маріуполі від прямого влучення снаряда російських окупантів до його будівлі. Трагедія сталася місяць тому, 22 березня. Про це повідомила донька Голоднікова.

Що відбувається в Маріуполі та як людям вибратися звідти – розмова з Іриною Верещук

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