Окупанти змушують мешканців працювати за воду: яка ситуація в Маріуполі 2 червня

Окупанти змушують мешканців працювати за воду: яка ситуація в Маріуполі 2 червня

Маріуполь зруйнований окупантами і перетворився на кладовище. За місяць росіяни поховали в братських могилах щонайменше 16 тисяч місцевих мешканців, а у моргах міста досі залишаються тисячі тіл. Росія депортує українців до РФ та змушує працювати за воду.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 1 червня.

У Харкові з юридичного університету відрахували студентку, яка співпрацювала з окупантами Маріуполя

У Харкові з Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого відрахували студентку, яка співпрацює з окупантами в Маріуполі. У навчальному закладі наголосили, що у них "немає місця колаборантам та зрадникам, які обрали сторону окупанта".

Зеленський відповів, навіщо окупанти депортують українців до РФ

Від початку повномасштабного вторгнення, Росія активно проводить політику депортації. Зокрема, окупанти активно вивозять до депресивних районів РФ дітей з України. Відповідні випадки були зафіксовані у Маріуполі. Як зазначив Володимир Зеленський, російські військові вивезли до РФ понад 200 тисяч українських дітей.

Президент вважає, що РФ депортує українців задля того, аби вони взагалі забули про Україну та більше ніколи не змогли повернутися. Зеленський наголосив, що всі причетні до цього будуть покарані, а Україна робитиме все можливе, аби депортовані змогли повернутися.

Фото: Associated Press

Росіяни змушують мешканців Маріуполя працювати за воду - мер

У Маріуполі критично не вистачає води, цим вирішили користатися росіяни. Окупанти змушують мешканців Маріуполя працювати за воду, якої катастрофічно не вистачає у місті. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Окупанти примушують маріупольців виселятися з будинків: документ

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У Маріуполі окупанти готуються зносити пошкоджені їхніми обстрілами будинки, виганяючи мешканців "на вулицю". За даними міськвлади, людей літнього віку планують "компактно розселити" у приміщенні гуртожитків по пр. Будівельників, а до їхніх квартир буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі "Ілліча" та розборі завалів.

"Дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди, на переселення. Власникам будівель, що планують знести, незалежно від стану квартир, виселяють буквально на вулицю. На запитання, де жити, відповідають, що то не справа окупаційної влади. Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарії – примусу до депортації до Росії та примусу до роботи людей працездатного віку", - наголосив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Фото: Associated Press

З Маріуполя до фільтраційного пункту в село Безіменне російські окупанти вивезли 355 людей

За минулу добу з Маріуполя до фільтраційного пункту в село Безіменне російські окупанти доставили 355 людей, зокрема 32 дитини. З Безіменного до російського міста Таганрог депортували 324 людини, з яких 27 - дітей.

Нагадаємо, російські окупанти в Маріуполі почали “націоналізувати” безхазяйну техніку. Всі автівки, які окупанти знайшли в місті - пошкоджені внаслідок обстрілів і цілі - почали звозити на майданчик ринку “Азовський”.

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