Окупанти змушують українських жінок шпигувати за ЗСУ, погрожуючи вбити їхніх дітей — Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що поблизу Рубіжного окупанти змушують жінок шпигувати за українськими військовими.

Російські загарбники викрадають дітей і погрожують їх вбити, якщо жінки відмовляться "здавати" окупантам місця дислокації ЗСУ.

Про це Гайдай сказав під час онлайн-брифінгу 26 квітня.

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"Можу вам навести жахливу ситуацію, яка зараз відбувається в Рубіжному. Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоби вони йшли на позиції українських військових під егідою, що їм нібито потрібна гуманітарка", — розповідає Гайдай.

За його словами жінок змушують брати гуманітарні набори чи продукти, а потім повертатись назад і розповідати, як облаштовані позиції українських захисників.

"Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти їхніх дітей", — каже очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти змушують місцевих чоловіків за їжу розбирати завали і копати братські могили.

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