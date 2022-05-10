Окупанти змушують вихователів дитсадків та працівників банків їхати з Донецька до Маріуполя - розвідка

Окупанти змушують вихователів дитсадків та працівників банків їхати з Донецька до Маріуполя - розвідка

Таке "розпорядження" пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення.

"Керівникам" закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для переїзду у тимчасово захоплений Маріуполь та наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялта.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях".

Також для переїзду відбирається і персонал банківських установ. Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.

"Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою", - зазначає ГУР.

Однак, за даними розвідки, персонал, який готують до переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню. Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують.

Нагадаємо, ватажок терористів "ДНР" заявив, що знищений Росією Маріуполь "повинен стати курортом".

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