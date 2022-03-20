Окупанти змусили колону біженців ніч провести стоячи на шляху до безпечного Запоріжжя

Люди виснажені і голодні, дехто 4 доби діставався до міста, але вони готові їхати далі.

До 9 зросла кількість загиблих унаслідок ракетних ударів на Запоріжжі. Військовий полігон та кар'єроуправління росіяни атакували напередодні. Другого удару завдали, коли почалась евакуація потерпілих. Тим часом місто приймає біженців із Маріуполя та Бердянська.

Про це йдеться в ТСН.

Колона переселенців нарешті заїжджає на безпечну територію. На 5 автобусів, переважно з жінками й дітьми, вже чекають волонтери. Відстань у 260 кілометрів ці люди долали майже чотири доби.

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«З Бердянська ми їхали, бо свого транспорту ми не маємо. На жаль, з Маріуполя як такої евакуації немає, всі їдуть своїм ходом, і всі їдуть манівцями», - кажуть люди.

Ці автобуси мали приїхати до Запоріжжя напередодні. Але за пів сотні кілометрів до міста на крайньому своєму блокпосту, їх зупинили російські окупанти. Цілу ніч жінки та діти провели, немов худоба – стоячи. «Люди стоячи спали. Тому вони зараз у нас відпочиватимуть, ми їх погодуємо», - розповідає соцпрацівниця.

«Вони просто хочуть їсти і відпочити. Здебільшого перенервували, от і все. Буває, приходять за медичною допомогою, але в основному вони просто втомилися від цього божевілля», - каже лікарка.

В евакуаційному центрі - справжній ресторанний комплекс. Волонтери найперше хочуть нагодувати людей чимось гарячим. Бо в Маріуполі вже кілька тижнів немає ані газу, ані електрики.

«Підготували шість тисяч комплектів їжі, одноразових, порціями. Каждому буде перше, друге, салатик, хліб. Є напої – кава, чай, солодощі. Хай не хвилюються. Ми їх любимо, зустрінемо як треба. Ми всі - Україна», - каже волонтер Роман.

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів на Запоріжжі зросла до 9

Багато людей тут з вихованцями, яких не кинули удома. Розповідають, залишатися у вщент зруйнованому Маріуполі вже не було жодної можливості. «На подвір'я дві бомби залетіло і до школи за будинком. Вікна вибило скрізь, що у нас, що в сусідніх будинках. А перед від'їздом колись почали машину збирати, щоб поїхати, по хаті насипали», - розповідають евакуйовані.

Тут волонтери прилаштовують людей далі. Місця підготували у запорізьких дитсадках. Проте багато хто питається – чи можна якомога швидше поїхати далі.

З 16 всі потяги із Запоріжжя скасували, у місті оголосили комендантський час. Цього разу він триватиме 36 годин. Це пов’язано із ситуацією на передовій. Містян наполегливо просять не виходити на вулиці. Єдиний виняток для переселенців - вже увечері на власному транспорті міста дісталися іще 2000 жителів сусідніх небезпечних місць.

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