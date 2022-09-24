Окупанти змусили полонених з Оленівки "голосувати" на своєму "референдумі": як відреагували в ОП

Російські окупанти під дулами автоматів примусили голосувати на своїх фейкових "референдумах" українських військовополонених в Оленівці на Донеччині. На це вже відреагували в Офісі президента України.

Примус до участі у "референдумі" загарбників є процедурлю "узаконеного" насильства.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє ZN.ua.

"Це – процедура "узаконеного" насильства, тобто пропагандисти це навіть фіксують самі. Вони фіксують всіх людей, які беруть організаційну участь в цьому злочині. Ми розглядаємо це як визнання своєї участі у злочині на боці РФ", – сказав радник голови ОП.

"Ми будемо дуже погано ставитися тільки до тих, хто все це організовує", – наголосив він.

Водночас Подоляк зазначив, що для України всі військовополонені є героями і символами спротиву, що б не змушували їх робити чи говорити російські пропагандисти.



"Будь-які дії, які з ними вчиняють – це дії, спрямовані проти людяності, і є порушенням відповідних конвенцій. Ми знаємо, що це наші люди, абсолютно патріотичні до України", – додав радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, російська пропаганда "намалювала" попередні результати "референдумів" окупантів.